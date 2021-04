Alfonso Signorini ha rischiato la vita? “Ho avuto paura” (Di lunedì 26 aprile 2021) Alfonso Signorini è stato alla guida dell’edizione più lunga del Grande Fratello Vip, sei mesi di doppia diretta in prima serata che lo hanno messo a dura prova, facendogli affrontare anche delle critiche pesanti. Il conduttore, però, ha vissuto un momento molto difficile poco dopo: ha avuto il Covid, e lo ha rivelato ora per la prima volta. Alfonso Signorini ha guidato l’edizione più lunga della storia del Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di lunedì 26 aprile 2021)è stato alla guida dell’edizione più lunga del Grande Fratello Vip, sei mesi di doppia diretta in prima serata che lo hanno messo a dura prova, facendogli affrontare anche delle critiche pesanti. Il conduttore, però, ha vissuto un momento molto difficile poco dopo: hail Covid, e lo ha rivelato ora per la prima volta.ha guidato l’edizione più lunga della storia del Articolo completo: dal blog SoloDonna

