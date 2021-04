Alfonso Signorini ha avuto il Covid-19: “Sono stato malissimo” (Di lunedì 26 aprile 2021) Alfonso Signorini ha avuto il Covid-19: il conduttore l’ha rivelato soltanto adesso che è passato, ammettendo di aver avuto molta paura. A distanza di qualche settimana dalla sua negatività, Alfonso Signorini ha raccontato di aver contratto il Covid-19. Intervistato da Il Fatto Quotidiano, il direttore di Chi ha rivelato di aver avuto il Coronavirus subito dopo la fine del Grande Fratello Vip 5. E’ stato lo stesso direttore del settimanale Chi a rendere pubblica la cosa, ma solo dopo aver ricevuto la conferma di aver vinto la sua battaglia. Intervistato dal giornalista Giuseppe Candela per Il Fatto Quotidiano, ha ammesso che il Coronavirus è entrato nella sua vita dopo aver portato ... Leggi su donnaglamour (Di lunedì 26 aprile 2021)hail-19: il conduttore l’ha rivelato soltanto adesso che è passato, ammettendo di avermolta paura. A distanza di qualche settimana dalla sua negatività,ha raccontato di aver contratto il-19. Intervida Il Fatto Quotidiano, il direttore di Chi ha rivelato di averil Coronavirus subito dopo la fine del Grande Fratello Vip 5. E’lo stesso direttore del settimanale Chi a rendere pubblica la cosa, ma solo dopo aver ricevuto la conferma di aver vinto la sua battaglia. Intervidal giornalista Giuseppe Candela per Il Fatto Quotidiano, ha ammesso che il Coronavirus è entrato nella sua vita dopo aver portato ...

