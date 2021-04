Alfonso Signorini dopo il GF VIP 5 il covid, la rivelazione: “giorni molto brutti” (Di lunedì 26 aprile 2021) In una lunga intervista a firma di Giuseppe Candela per il FattoQuotidiano.it Alfonso Signorini ha parlato dei suoi ultimi mesi in tv ma non solo. Nel capitolo riguardante alle paure, agli ostacoli incontrati nel suo percorso, per la prima volta il conduttore e direttore della rivista Chi, racconta di aver avuto il covid 19. E’ successo alla fine del Grande Fratello VIP 5. Non rivela molto, ma considerando le tempistiche, parliamo del mese di marzo. Signorini spiega di non essere andato in ospedale perchè aveva molta paura e di aver combattuto da solo, questa battaglia contro il maledetto covid 19. Ovviamente con il prezioso aiuto dei medici che a distanza lo hanno seguito nel suo percorso di guarigione. Alfonso Signorini ha avuto il ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 26 aprile 2021) In una lunga intervista a firma di Giuseppe Candela per il FattoQuotidiano.itha parlato dei suoi ultimi mesi in tv ma non solo. Nel capitolo riguardante alle paure, agli ostacoli incontrati nel suo percorso, per la prima volta il conduttore e direttore della rivista Chi, racconta di aver avuto il19. E’ successo alla fine del Grande Fratello VIP 5. Non rivela, ma considerando le tempistiche, parliamo del mese di marzo.spiega di non essere andato in ospedale perchè aveva molta paura e di aver combattuto da solo, questa battaglia contro il maledetto19. Ovviamente con il prezioso aiuto dei medici che a distanza lo hanno seguito nel suo percorso di guarigione.ha avuto il ...

