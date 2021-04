Agli Oscar trionfa Nomadland | Hopkins miglior attore L’Italia resta a secco con Pinocchio e Laura Pausini

(Di lunedì 26 aprile 2021) Nell’anno delle donne,incassa delusioni2021: néper Io Sì, nédi Matteo Garrone per trucco e costumi hanno portato a casa le statuette sperate. Nella categoriaattrice Frances McDormand, la più antidiva di Hollywood, ha vinto per la sua interpretazione in, già Leone d’Oro alla Mostra del cinema di Venezia, che hato anche comefilm eregia firmata da Chloe Zhao, prima non bianca e seconda donna a vincere dopo Katheryn Bigelow nel 2010. La cerimonia è durata più di tre ore e c’è stato un finale a sorpresa: davanti a una platea di star in gran maggioranza afroamericane, alla bella età di 83 Anthony ...

Nata in Cina, educata in America, esplosa in Europa (a Cannes), viene consacrata questa sera a Venezia con il Leone per Nomadland e sfiderà il botteghino con Gli eterni. Se il presente e il futuro del ...Delusione italiana: né Laura Pausini per Io Sì , né Pinocchio di Matteo Garrone per trucco e costumi hanno portato a casa le statuette. Con ululato della sua protagonista, l'anticonformista Frances McDormand ...Chloe Zhao fa la storia: seconda donna premiata alla regia. Miglior protagonista la McDormand. Pausini e 'Pinocchio' senza statuette. Miglior attore Anthony Hopkins ...Tre statuette al film della regista Chloe Zhao. Miglior attore il monumento Anthony Hopkins. All'asciutto Matteo Garrone per i costumi di Pinocchio e Laura Pausini per la miglior canzone ...