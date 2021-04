Agli Oscar 2021 non ha vinto il politicamente corretto ma il cinema indipendente (Di lunedì 26 aprile 2021) La prima volta di una regista donna. La prima volta di una regista donna e asiatica. La prima volta che i premi al trucco e ai costumi vengono vinti da afroamericani. E poi il premio al miglior attore non protagonista ad un film sul leader delle Pantere Nere e anche quelli a Una donna promettente, storia di violenze sessuali esposte e smascherate, delle conseguenze sulle vittime e di un mondo che sembra non considerarle. È la tempesta perfetta per chi da tempo lamenta l’egemonia del politicamente corretto e il fatto che considerazioni di inclusività e giusta rappresentazione delle minoranze (o del sesso femminile, in passato messo ai margini) vincano sul vero merito. Ma non è così, non solo perché Agli Oscar il vero merito non vince da mai (vincono le migliori campagne promozionali) ma soprattutto perché l’edizione ... Leggi su wired (Di lunedì 26 aprile 2021) La prima volta di una regista donna. La prima volta di una regista donna e asiatica. La prima volta che i premi al trucco e ai costumi vengono vinti da afroamericani. E poi il premio al miglior attore non protagonista ad un film sul leader delle Pantere Nere e anche quelli a Una donna promettente, storia di violenze sessuali esposte e smascherate, delle conseguenze sulle vittime e di un mondo che sembra non considerarle. È la tempesta perfetta per chi da tempo lamenta l’egemonia dele il fatto che considerazioni di inclusività e giusta rappresentazione delle minoranze (o del sesso femminile, in passato messo ai margini) vincano sul vero merito. Ma non è così, non solo perchéil vero merito non vince da mai (vincono le migliori campagne promozionali) ma soprattutto perché l’edizione ...

chetempochefa : 'In bocca al lupo agli italiani che concorrono alla notte degli Oscar, in particolare a @LauraPausini.' @fabfazio… - fanpage : #Oscars, Anthony Hopkins, assente alla cerimonia, rende il giusto omaggio a Chadwick Boseman - Corriere : La nostra @LauraPausini, candidata agli #Oscars nella categoria miglior canzone originale con il brano «Io sì», tra… - iochecazzoneso : Quando pensate alle ingiustizie ricordatevi di Glenn Close, 8 candidature agli Oscar e 0 vittorie Non ho parole - Ileniasa25 : RT @Manuel_Real_Off: Ancora nero nerissimo per le tre candidature Italiane non vinte #Oscars -