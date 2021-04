Agli Oscar 2021 non ha vinto il politicamente corretto ma il cinema indipendente (Di lunedì 26 aprile 2021) Le assegnazioni di questa edizione danno ragione a un modo di fare cinema che ottiene credito da più di dieci anni, e non solo in quanto antitesi di quello mainstream o perché inclusivo delle minoranze, ma perché fa i film che vale la pena vedere La prima volta di una regista donna. La prima volta di una regista donna e asiatica. La prima volta che i premi al trucco e ai costumi vengono vinti da afroamericani. E poi il premio al miglior attore non protagonista ad un film sul leader delle Pantere Nere e anche quelli a Una donna promettente, storia di violenze sessuali esposte e smascherate, delle conseguenze sulle vittime e di un mondo che sembra non considerarle. È la tempesta perfetta per chi da tempo lamenta l’egemonia del politicamente corretto e il fatto che considerazioni di inclusività e giusta rappresentazione delle minoranze ... Leggi su cityroma (Di lunedì 26 aprile 2021) Le assegnazioni di questa edizione danno ragione a un modo di fareche ottiene credito da più di dieci anni, e non solo in quanto antitesi di quello mainstream o perché inclusivo delle minoranze, ma perché fa i film che vale la pena vedere La prima volta di una regista donna. La prima volta di una regista donna e asiatica. La prima volta che i premi al trucco e ai costumi vengono vinti da afroamericani. E poi il premio al miglior attore non protagonista ad un film sul leader delle Pantere Nere e anche quelli a Una donna promettente, storia di violenze sessuali esposte e smascherate, delle conseguenze sulle vittime e di un mondo che sembra non considerarle. È la tempesta perfetta per chi da tempo lamenta l’egemonia dele il fatto che considerazioni di inclusività e giusta rappresentazione delle minoranze ...

chetempochefa : 'In bocca al lupo agli italiani che concorrono alla notte degli Oscar, in particolare a @LauraPausini.' @fabfazio… - Agenzia_Ansa : Agli #Oscars delusione per l'Italia. Tutti i premi della 93/ma edizione. Tre statuette, tra cui miglior film e migl… - fanpage : #Oscars, Anthony Hopkins, assente alla cerimonia, rende il giusto omaggio a Chadwick Boseman - b3ll4mybl4k3 : RT @PoseidonsDaught: mi ero promessa di guardare almeno qualche film nominato agli oscar e non ne ho visto nemmeno uno chi come me https://… - lautomobile_ACI : Agli #Oscar trionfa #Nomadland: miglior #film, miglior regia per #ChloéZhao, miglior attrice protagonista a… -