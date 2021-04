Agguato nella notte al missionario italiano che sarà vescovo nel Sud Sudan. Ferito da due uomini (Di lunedì 26 aprile 2021) Ferito da due uomini armati in un Agguato nel Sud Sudan. E' toccato a un missionario italiano, padre Christian Carlassare, 43 anni, originario di Schio in provincia di Vicenza, che dovrebbe essere ordinato vescovo a maggio, ma già a capo della diocesi di Rumbek. Si trova in condizioni stabili. Coincidenza agghiacciante: era di Schio anche Nadia De Munari, la missionaria laica italiana, uccisa pochi giorni fa, a colpi d'ascia, in Perù L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di lunedì 26 aprile 2021)da duearmati in unnel Sud. E' toccato a un, padre Christian Carlassare, 43 anni, originario di Schio in provincia di Vicenza, che dovrebbe essere ordinatoa maggio, ma già a capo della diocesi di Rumbek. Si trova in condizioni stabili. Coincidenza agghiacciante: era di Schio anche Nadia De Munari, la missionaria laica italiana, uccisa pochi giorni fa, a colpi d'ascia, in Perù L'articolo proviene da Firenze Post.

