Agguato in Sud Sudan contro il vescovo italiano Carlassare | picchiato e ferito alle gambe «Volevano spaventarlo perché non accettasse l’incarico»

Agguato in Sud Sudan contro il vescovo italiano Christian Carlassare, missionario nella diocesi di Rumbek. In base alle prime informazioni disponibili, il religioso è stato gambizzato a colpi di pistola da due uomini. Non è in pericolo di vita, ma ha perso molto sangue. Ha bisogno di una trasfusione e verrà trasferito in Kenya. Originario di Schio in provincia di Vicenza, 43 anni, Carlassare è il più giovane vescovo italiano. Nominato da papa Francesco l'8 marzo del 2021, la sua ordinazione è prevista per la fine di maggio.

