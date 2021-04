Africa, Europa e vaccini: One Health (Di lunedì 26 aprile 2021) Dopo anni di grande crisi e di sfiducia verso le istituzioni multilaterali, la pandemia ha evidenziato l’importanza di riaccendere la cooperazione internazionale. Un recente studio dello European Think Tanks Group (Ettg) ha analizzato come l’Unione europea può rafforzare il multilateralismo, individuando 10 policy recommendations per realizzare una nuova partnership fra eguali con l’Africa su vari temi come la riforma delle Nazioni Unite, il clima e la salute. Le politiche protezioniste e nazionaliste hanno fallito miseramente nel contrastare la diffusione del virus. Rafforzare la cooperazione multilaterale sulla salute è quindi essenziale non solo per soddisfare la domanda senza precedenti di vaccini, ma anche per rinsaldare e riaccendere la cooperazione globale. Una partnership solida con i Paesi Africani è cruciale per contrastare ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 26 aprile 2021) Dopo anni di grande crisi e di sfiducia verso le istituzioni multilaterali, la pandemia ha evidenziato l’importanza di riaccendere la cooperazione internazionale. Un recente studio dello European Think Tanks Group (Ettg) ha analizzato come l’Unione europea può rafforzare il multilateralismo, individuando 10 policy recommendations per realizzare una nuova partnership fra eguali con l’su vari temi come la riforma delle Nazioni Unite, il clima e la salute. Le politiche protezioniste e nazionaliste hanno fallito miseramente nel contrastare la diffusione del virus. Rafforzare la cooperazione multilaterale sulla salute è quindi essenziale non solo per soddisfare la domanda senza precedenti di, ma anche per rinsaldare e riaccendere la cooperazione globale. Una partnership solida con i Paesini è cruciale per contrastare ...

