Addio a Silvio Lega | la sua storia spiega al meglio 30 anni d' Italia

(Di lunedì 26 aprile 2021) È morto di Covid a 76. Ai più giovani questo nome non dice nulla, e anche ai più grandi di età dobbiamo dare un aiuto di memoria. Riportiamoci assieme alla fine della prima repubblica. Correva l’anno 1992, e da pochi mesi era partita un’operazione giudiziaria che inizialmente pareva di catarsi, e invece sarebbe divenuta di aggressione alle strutture portanti della democrazia, i partiti. La Dc era il bersaglio, insieme ai quattro partiti dell’alleanza di governo. Segretario dello scudo crociato era Arnaldo Forlani, uno dei più grandi galantuomini della politicana, fortunatamente ancora vivente. Forlani era stato indicato dal pentapartito quale candidato al Quirinale, ma i franchi tiratori democristiani lo impallinarono. Da gran signore, Forlani si dimise da segretario del partito che lo aveva ...

