A Santa Maria Capua Vetere lo sportello di “Ciò che vedo in città”: un luogo sempre aperto per i cittadini (Di lunedì 26 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – Una finestra sempre aperta, un volontario appositamente formato, un luogo dove trovare consigli, indicazioni, ascolto, solidarietà, aiuto. E’ lo sportello di ”Ciò che vedo in città – SMCV” (Santa Maria Capua Vetere), finalizzato, tra l’altro, ad aiutare le persone nelle varie pratiche legali, fiscali e burocratiche, offrendo sempre ascolto e supporto sulle varie tematiche della quotidianità. Tra le missioni di Ciò che vedo in città – SMCV, vi è quella di combattere povertà e disuguaglianza, lasciando una porta sempre aperta alle persone e alle famiglie che si trovano in situazioni di disagio a causa di eventi improvvisi, come le ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 26 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – Una finestraaperta, un volontario appositamente formato, undove trovare consigli, indicazioni, ascolto, solidarietà, aiuto. E’ lodi ”Ciò chein– SMCV” (), finalizzato, tra l’altro, ad aiutare le persone nelle varie pratiche legali, fiscali e burocratiche, offrendoascolto e supporto sulle varie tematiche della quotidianità. Tra le missioni di Ciò chein– SMCV, vi è quella di combattere povertà e disuguaglianza, lasciando una portaaperta alle persone e alle famiglie che si trovano in situazioni di disagio a causa di eventi improvvisi, come le ...

Advertising

UffiziGalleries : Passeggiando su #PonteVecchio, tre monumenti e tre secoli di storia in un colpo d'occhio: il #CorridoioVasariano,… - Raicomspa : Il #26aprile 1478 l'efferata Congiura dei Pazzi durante la messa a Santa Maria Del Fiore: Lorenzo il Magnifico è fe… - anteprima24 : ** A Santa Maria Capua Vetere lo #Sportello di 'Ciò che vedo in città': un luogo sempre aperto per i #Cittadini **… - carmeladAquino : RT @bimbadiziamara: La mattina del 26 aprile del 1478, durante una funzione in Santa Maria del Fiore, Giuliano de’ Medici morì sotto i colp… - chandra_lady : RT @ProfCampagna: A Palermo esiste uno degli edifici sacri più affascinanti al mondo: la chiesa di Santa Maria dell'Ammiraglio, conosciuta… -

Ultime Notizie dalla rete : Santa Maria Mara Venier spiazza Elisabetta Gregoraci: 'Flavio Briatore è ancora innnamorato di te'. E la risposta non si fa attendere ... X IL DOLORE PER LA MADRE - Mara Venier, capisce di aver forse esagerato e cerca di alleggerire la tensione con un ironico 'Non fare Santa Maria Goretti! Hai tanti corteggiatori' ( ). Per poi portare ...

Santa Marinella - Di Majo e Soriani a spasso per il porticciolo ... l'ex presidente dell'AdSP Francesco Maria Di Majo con Massimo Soriani e rispettive consorti al porticciolo di Santa Marinella? Se lo sono chiesti in tanti. Soprattutto cosa può aver spinto l'ex ...

Santa Maria Valentini critica la Fondazione LA NAZIONE Una mamma: «Mio figlio autistico allontanato dalla chiesa perché “disturbava”» La vicenda riporta alla mente quanto successo nella parocchia di Santa Maria del Carmine a Poggioreale. In quel caso, come raccontò Mary, mamma di un bambino autistico, il piccolo era stato prima ...

Monterosso Almo, il paese consacrato Monterosso Almo, paese consacrato. Con l'atto di consacrazione alla santa patrona del paese, si sono conclusi, ieri sera, i festeggiamenti primaverili in onore di Maria Santissima Addolorata ...

... X IL DOLORE PER LA MADRE - Mara Venier, capisce di aver forse esagerato e cerca di alleggerire la tensione con un ironico 'Non fareGoretti! Hai tanti corteggiatori' ( ). Per poi portare ...... l'ex presidente dell'AdSP FrancescoDi Majo con Massimo Soriani e rispettive consorti al porticciolo diMarinella? Se lo sono chiesti in tanti. Soprattutto cosa può aver spinto l'ex ...La vicenda riporta alla mente quanto successo nella parocchia di Santa Maria del Carmine a Poggioreale. In quel caso, come raccontò Mary, mamma di un bambino autistico, il piccolo era stato prima ...Monterosso Almo, paese consacrato. Con l'atto di consacrazione alla santa patrona del paese, si sono conclusi, ieri sera, i festeggiamenti primaverili in onore di Maria Santissima Addolorata ...