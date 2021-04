“37 giorni dopo”. Daniele De Rossi finalmente di nuovo insieme alla moglie Sarah (Di lunedì 26 aprile 2021) Daniele De Rossi, componente dello staff della Nazionale italiana di calcio nonché ex grande calciatore della Roma, ha vissuto un periodo da incubo. A causa del peggioramento delle sue condizioni di salute, è stato costretto al ricovero in ospedale. Poi tredici giorni fa era arrivata la notizia delle sue dimissioni dal nosocomio, anche se non era ancora chiaro quale fosse il suo quadro clinico. Ma ora è finalmente uscita fuori la verità ed è stata la moglie a riferire la tanto attesa notizia. L’ex centrocampista aveva riferito qualche settimana fa: “Sono venuto perché avevo troppi sintomi che non andavano via, ho la polmonite interstiziale bilaterale, non a un livello gravissimo però ce l’ho. Non è uno stadio al limite, ma non è neanche un Covid da curare a casa. Mi sono alzato dalla ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 26 aprile 2021)De, componente dello staff della Nazionale italiana di calcio nonché ex grande calciatore della Roma, ha vissuto un periodo da incubo. A causa del peggioramento delle sue condizioni di salute, è stato costretto al ricovero in ospedale. Poi tredicifa era arrivata la notizia delle sue dimissioni dal nosocomio, anche se non era ancora chiaro quale fosse il suo quadro clinico. Ma ora èuscita fuori la verità ed è stata laa riferire la tanto attesa notizia. L’ex centrocampista aveva riferito qualche settimana fa: “Sono venuto perché avevo troppi sintomi che non andavano via, ho la polmonite interstiziale bilaterale, non a un livello gravissimo però ce l’ho. Non è uno stadio al limite, ma non è neanche un Covid da curare a casa. Mi sono alzato d...

