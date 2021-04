26 aprile: il bollettino di oggi sul Coronavirus in Italia (Di lunedì 26 aprile 2021) Dopo i 13.125 nuovi positivi e i 217 decessi di ieri la situazione dei contagi di Coronavirus in Italia oggi 26 aprile con il bollettino del Ministero della Salute e i dati della Protezione Civile: articolo in aggiornamento La suddivisione dei nuovi casi di oggi 26 aprile regione per regione: in Toscana sono 737 i nuovi casi (711 confermati con tampone molecolare e 26 da test rapido antigenico), che portano il numero totale a 223.551 dall’inizio dell’emergenza sanitaria da Coronavirus. I nuovi casi sono lo 0,3% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,5% e raggiungono quota 194.818 (87,1% dei casi totali). oggi sono stati eseguiti 9.894 tamponi molecolari e 1.715 tamponi antigenici rapidi, di questi ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 26 aprile 2021) Dopo i 13.125 nuovi positivi e i 217 decessi di ieri la situazione dei contagi diin26con ildel Ministero della Salute e i dati della Protezione Civile: articolo in aggiornamento La suddivisione dei nuovi casi di26regione per regione: in Toscana sono 737 i nuovi casi (711 confermati con tampone molecolare e 26 da test rapido antigenico), che portano il numero totale a 223.551 dall’inizio dell’emergenza sanitaria da. I nuovi casi sono lo 0,3% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,5% e raggiungono quota 194.818 (87,1% dei casi totali).sono stati eseguiti 9.894 tamponi molecolari e 1.715 tamponi antigenici rapidi, di questi ...

