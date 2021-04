20 anni senza Michele Alboreto, l’ultimo italiano a vincere in F1 con la Ferrari (Di lunedì 26 aprile 2021) Venti anni fa, il 25 Aprile 2001, durante il collaudo di una Audi R8 Sport sul circuito del Lausitzring, Michele Alboreto perse la vita a 45 anni in un incidente. Oggi il mondo della Formula 1 si unisce nel ricordo dell’ultimo italiano ad aver vinto in Formula 1 con la Ferrari. Michele Alboreto, il pilota gentiluomo, è stato un pilota di Formula 1 italiano correndo nella competizione dal 1981 al 1994 in diverse scuderie, quali Tyrrell, Ferrari, Larrousse, Arrows, Footwork, Scuderia Italia e Minardi, vincendo 5 Gran Premi e sfiorando il titolo mondiale nel 1985 su Ferrari. Il vicepresidente della Ferrari, Piero Ferrari, lo ricorda come “una ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 26 aprile 2021) Ventifa, il 25 Aprile 2001, durante il collaudo di una Audi R8 Sport sul circuito del Lausitzring,perse la vita a 45in un incidente. Oggi il mondo della Formula 1 si unisce nel ricordo delad aver vinto in Formula 1 con la, il pilota gentiluomo, è stato un pilota di Formula 1correndo nella competizione dal 1981 al 1994 in diverse scuderie, quali Tyrrell,, Larrousse, Arrows, Footwork, Scuderia Italia e Minardi, vincendo 5 Gran Premi e sfiorando il titolo mondiale nel 1985 su. Il vicepresidente della, Piero, lo ricorda come “una ...

