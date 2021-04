Zona gialla, regole ristoranti: alle 22 no a tavola, c’è coprifuoco (Di domenica 25 aprile 2021) alle 22 ancora a tavola nei ristoranti in Zona gialla? No, il coprifuoco va rispettato anche nei ristoranti che domani, 26 aprile, con nuove regole possono riaprire anche a cena, purché all’aperto. Mariastella Gelmini, ministro per gli Affari regionali, al Messaggero ha prospettato l’ipotesi di un’applicazione soft delle norme. ”Si poteva fare di più, ma qualcuno voleva fare molto di meno. Le riaperture sono una vittoria per gli italiani. Quasi tutta Italia è in Zona gialla, i nostri ragazzi tornano a scuola, ripartono tante attività economiche. C’è stata qualche polemica sul coprifuoco e sulla difficoltà per i ristoratori ad erogare i propri servizi la sera. Ma voglio chiarire un punto: chi va a cena ... Leggi su italiasera (Di domenica 25 aprile 2021)22 ancora aneiin? No, ilva rispettato anche neiche domani, 26 aprile, con nuovepossono riaprire anche a cena, purché all’aperto. Mariastella Gelmini, ministro per gli Affari regionali, al Messaggero ha prospettato l’ipotesi di un’applicazione soft delle norme. ”Si poteva fare di più, ma qualcuno voleva fare molto di meno. Le riaperture sono una vittoria per gli italiani. Quasi tutta Italia è in, i nostri ragazzi tornano a scuola, ripartono tante attività economiche. C’è stata qualche polemica sule sulla difficoltà per i ristoratori ad erogare i propri servizi la sera. Ma voglio chiarire un punto: chi va a cena ...

