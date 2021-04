Zona gialla e arancione, le novità più grosse da domani: spostamenti, certificazioni e visite ad amici e parenti (Di domenica 25 aprile 2021) Da lunedì 26 aprile c'è solo la Sardegna in Zona rossa. Il resto d'Italia è in Zona gialla e arancione. Tutte le nuove regole da tenere a mente, dall'autocertificazione agli spostamenti alle visite ... Leggi su today (Di domenica 25 aprile 2021) Da lunedì 26 aprile c'è solo la Sardegna inrossa. Il resto d'Italia è in. Tutte le nuove regole da tenere a mente, dall'autocertificazione aglialle...

matteosalvinimi : ?? Diminuiscono contagi e malati, aumentano vaccini e guariti. E da lunedì due terzi delle regioni torneranno in zon… - stanzaselvaggia : Finalmente entriamo in zona gialla che qui a Milano non se ne può più di ‘sto deserto. (notare il tizio che fa la p… - nzingaretti : Il Lazio è la regione rimasta più giorni in zona gialla. Risultato utile a economia. Si sono potute garantire più l… - Noiconsalvini : RIAPERTURE, IN ZONA GIALLA NEI BAR E LOCALI CONSUMO AL BANCO VIETATO. I GESTORI: «DANNO GRAVE» - LucianoRomeo9 : RT @SonoElfo: Tu che aspetti finalmente la zona gialla -