Zona gialla e arancione: cosa si può fare da domani? (Di domenica 25 aprile 2021) Da domani Lunedì 26 Aprile, quasi tutto il Paese tornerà in Zona gialla. Dagli spostamenti ai negozi, dai ristoranti ai musei: ecco cosa si può fare e non con il nuovo decreto. Credit: Maja Hitij/Getty ImagesDa domani Zona gialla Da domani 26 aprile torna la Zona gialla. Con regole meno stringenti in gran parte delle regioni, tranne la Sardegna in Zona rossa e 5 regioni in Zona arancione (Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Valle d’Aosta). Tutte le altre regioni e province autonome sono in Zona gialla. Spostamenti Tra le regioni in Zona gialla gli spostamenti sono ... Leggi su ck12 (Di domenica 25 aprile 2021) DaLunedì 26 Aprile, quasi tutto il Paese tornerà in. Dagli spostamenti ai negozi, dai ristoranti ai musei: eccosi puòe non con il nuovo decreto. Credit: Maja Hitij/Getty ImagesDaDa26 aprile torna la. Con regole meno stringenti in gran parte delle regioni, tranne la Sardegna inrossa e 5 regioni in(Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Valle d’Aosta). Tutte le altre regioni e province autonome sono in. Spostamenti Tra le regioni ingli spostamenti sono ...

