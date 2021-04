Zona gialla e arancione, cosa cambia domani 26 aprile (Di domenica 25 aprile 2021) Da domani 26 aprile torna la Zona gialla. Regole più soft in gran parte delle regioni -da Lazio a Lombardia, da Veneto a Piemonte, da Toscana a Emilia Romagna – con l’entrata in vigore del decreto riaperture. Dagli spostamenti ai negozi, dai ristoranti ai musei, ecco cosa si può fare e non si può fare con i cambi di colore. A parte la Sardegna in Zona rossa, sono 5 le regioni in Zona arancione (Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Valle d’Aosta). Tutte le altre regioni e province autonome sono in Zona gialla. Come conferma la circolare del Viminale, tra le regioni in Zona gialla gli spostamenti sono liberi. cambiano in particolare le regole per le visite private ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 25 aprile 2021) Da26torna la. Regole più soft in gran parte delle regioni -da Lazio a Lombardia, da Veneto a Piemonte, da Toscana a Emilia Romagna – con l’entrata in vigore del decreto riaperture. Dagli spostamenti ai negozi, dai ristoranti ai musei, eccosi può fare e non si può fare con i cambi di colore. A parte la Sardegna inrossa, sono 5 le regioni in(Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Valle d’Aosta). Tutte le altre regioni e province autonome sono in. Come conferma la circolare del Viminale, tra le regioni ingli spostamenti sono liberi.no in particolare le regole per le visite private ...

