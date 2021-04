Zingaretti | ' Nel Lazio possiamo arrivare a 100 mila vaccinazioni al giorno'

Advertising

ChicoCayetano : RT @alby61: @lageloni @giorgio_gori Fosse stato per Zingaretti che voleva votare nel 2019, di certo lo avrebbe negoziato Salvini. Ma davver… - pierpao18355170 : @MPoltero Perchè prendersela con Zingaretti e Letta? Ora che nel PD l'anima moderata (Renzi e Calenda) è uscita, re… - arcanodavvero : RT @alby61: @lageloni @giorgio_gori Fosse stato per Zingaretti che voleva votare nel 2019, di certo lo avrebbe negoziato Salvini. Ma davver… - salfasanop : RT @mptuitter: 'Ci vorranno 2 anni per ricostruire il partito e riposizionarlo. Partiamo dal disastro del 2018.' (E.Letta) Però siamo nel… - alby61 : @lageloni @giorgio_gori Fosse stato per Zingaretti che voleva votare nel 2019, di certo lo avrebbe negoziato Salvini. Ma davvero fai? -

Ultime Notizie dalla rete : Zingaretti Nel

RomaToday

Il governatore Nicolaha in mente un obiettivo importante: "Pronti per la zona gialla.Lazio abbiamo lottato per questo e siamo la Regione italiana che è rimasta per più tempo in ...A seguire è stata la volta del Presidente della Regione Lazio Nicolache attraverso la ... Carlo Calenda, candidato a sindaco per la città di Roma, ha fatto un sopralluogoquartiere per ...stato abbandonato per anni, ora è sulla bocca di tutti: la Regione Lazio è pronta a prendere in gestione il Casale della Cervelletta, situato nella riserva naturale Valle dell'Aniene e i cittadini, la ...Il governatore del Lazio: "Siamo pronti per la zona gialla, abbiamo dato grande attenzione alla scuola, ai trasporti e ai ristoratori" ...