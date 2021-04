Zes | Manageritalia mette in evidenza i punti deboli del progetto

Leggi su ildenaro

(Di domenica 25 aprile 2021) L’attivazione delle ZES (Zone Economiche Speciali) nel Meridione non ha funzionato perché la legge che le ha istituite per è molto complicata, ma lo strumento rimane valido e si è rivelato sinora un’ottima opportunità di sviluppo nei territori in cui è stato inserito, in altre parti del mondo: il sud ha grandi potenzialità per attrarre investimenti industriali, purché ci sia una regia comune di attrazione degli investimenti. Queste le conclusioni del webinar su “ZES Zone Economiche Speciali. Opportunità e sfide per il rilancio dell’economia del Mezzogiorno” organizzato dalle tre Associazionidel Sud che ha coinvolto istituzioni e business community. Una sorta di Superlega nata non certo per dividere, ma anzi per unire e dare a tutto il Mezzogiorno, e certo anche il Paese, un’opportunità vera e definitiva di sviluppo. Questo il senso della rafforzata ...