Yemen, a Marib scontri tra Houthi e coalizione araba: almeno 65 vittime (Di domenica 25 aprile 2021) Non si placano gli scontri tra i ribelli Houthi e l'esercito saudita a Marib, città strategica e ultima roccaforte dei governanativi. Questi ultimi, alleati dell'Arabia Saudita, stanno circondando la città in modo da poter scacciare i ribelli. Nelle ultime 48h, come riporta un ufficiale dell'esercito ripreso da Arab News, i caduti sul campo sono stati

Ultime Notizie dalla rete : Yemen Marib Yemen: almeno 65 morti in 48 ore a Marib, i ribelli avanzano I combattimenti tra forze governative e ribelli hanno causato almeno 65 morti nelle ultime 48 ore a Marib, la provincia ultimo bastione dei governativi nel nord dello Yemen, dove i ribelli avanzano verso il capoluogo omonimo. Lo rendono noto fonti militari di Sanaa. Gli houthi controllano ormai il ...

GUERRA IN YEMEN/ Gli affari degli Usa con l'Arabia ora sono un boomerang per Biden DALL'ASSISTENZA ALLA CRESCITA/ La sfida del Def che passa da sgravi, liquidità e turismo Le azioni belliche nello Yemen continuano, con gli Houthi all'attacco per conquistare Marib, al centro di ...

Yemen: almeno 65 morti in 48 ore a Marib, i ribelli avanzano ANSA Nuova Europa Yemen: almeno 65 morti in 48 ore a Marib, i ribelli avanzano I combattimenti tra forze governative e ribelli hanno causato almeno 65 morti nelle ultime 48 ore a Marib, la provincia ultimo bastione dei governativi nel nord dello Yemen, dove i ribelli avanzano ve ...

Yemen: USA l’attacco degli Houthi a Marib deve finire Il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti ha ribadito la necessità che i combattimenti si fermino a Marib, nell’est dello Yemen. L’attacco degli Houthi a Marib deve finire … Ci sono conseguenze disas ...

