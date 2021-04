World Padel Tour | Galan-Lebron saranno i campioni uscenti a Vigo

(Di domenica 25 aprile 2021) Cala il sipario sulla seconda tappa del, quella che si è tenuta ad Alicante. Non sono mancate le sorprese, sia in campo maschile che in campo femminile a cominciare dalla eliminazione a sorpresa di Federico Chingotto e Juan Tello vincitori della tappa di Madrid.arrivano alla finale dopo aver eliminato i favoriti Chingotto-Tello con un netto 6-2 / 6-2. La partita diDavanti avranno gli stessi finalisti, perdenti, di Madrid. E il destino di Franco Stupaczuk e Alex Ruiz non cambia. In fondo la coppia numero uno al mondo voleva dimostrare tutto il suo valore dopo essere stati sconfitti ai quarti di finale a Madrid proprio da Stupaczuk e Ruiz. In apertura di incontro subito il primo break per portarsi sul 2-0, e il secondo ...

Advertising

PadelReview : Alicante Open: Lebron e Galan battono nettamente Stupa e Ruiz e conquistano il loro primo torneo del 2021… - Dvdplyr7 : @Torrenapoli1 Prima c’è anche il world padel tour finali - SkySport : Padel, i migliori 3 colpi dei quarti dell'Alicante Open ? World Padel Tour Alicante Open LIVE su Sky Sport Arena… - PadelReview : Alicante Open: la rivincita di Stupa e Ruiz, eliminati Bela e Sanyo - PadelReview : Alicante Open: Galan e Lebron sul velluto, niente da fare per Nieto e Diaz -

Ultime Notizie dalla rete : World Padel

Sky Sport

L'Estrella Damm Alicante Open, seconda tappa delTour 2021, certifica riscatti e vendette sportive. Attesi e, per certi versi, invocati dopo i responsi a sorpresa dell'Adeslas Madrid Open, prova di apertura del circuito. E allora a ...La laurea in Giurisprudenza è arrivata, seguita dagli studi di Scienze Politiche e ora da un Master in economia, ma oggi i suoi affari esteri sono i tornei delTour, come la prima ...Cala il sipario sulla seconda tappa del World Padel Tour, quella che si è tenuta ad Alicante. Non sono mancate le sorprese, sia in campo maschile che in campo femminile a cominciare dalla eliminazione ...Grandissima vittoria per le azzurre campionesse d’Italia Giulia Sussarello e Chiara Pappacena che vincono il Fip Star di Dubai !