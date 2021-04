WandaVision: Elizabeth Olsen rivela il "regalo da strega" ricevuto da Kathryn Hahn (Di domenica 25 aprile 2021) Elizabeth Olsen ha svelato il regalo davvero unico e magico che ha ricevuto da Kathryn Hahn al termine delle riprese di WandaVision. Grazie alla serie WandaVision l'attrice Kathryn Hahn ha debuttato nel Marvel Cinematic Universe e l'interprete di Agnes/Agatha ha festeggiato le fine delle riprese con un regalo davvero speciale fatto alla sua collega Elizabeth Olsen. L'interprete di Scarlet Witch ha infatti rivelato qualche dettaglio dell'atmosfera sul set dello show Marvel e del legame con l'interprete della villain in un'intervista rilasciata a Glamour UK. Elizabeth Olsen, parlando di WandaVision, ha ... Leggi su movieplayer (Di domenica 25 aprile 2021)ha svelato ildavvero unico e magico che hadaal termine delle riprese di. Grazie alla seriel'attriceha debuttato nel Marvel Cinematic Universe e l'interprete di Agnes/Agatha ha festeggiato le fine delle riprese con undavvero speciale fatto alla sua collega. L'interprete di Scarlet Witch ha infattito qualche dettaglio dell'atmosfera sul set dello show Marvel e del legame con l'interprete della villain in un'intervista rilasciata a Glamour UK., parlando di, ha ...

Advertising

bieberverse : RT @Sara_PerfectNow: Un tweet di apprezzamento per Elizabeth Olsen, spettacolare in #WandaVision ?? - cinemaniaco_fb : ?????????????? WandaVision: Elizabeth Olsen rivela il 'regalo da strega' ricevuto da Kathryn Hahn - Tina74493195 : RT @Sara_PerfectNow: Un tweet di apprezzamento per Elizabeth Olsen, spettacolare in #WandaVision ?? - Sara_PerfectNow : Un tweet di apprezzamento per Elizabeth Olsen, spettacolare in #WandaVision ?? - badtasteit : #WandaVision: Elizabeth Olsen svela il regalo 'da strega' che Kathryn Hahn le ha fatto -