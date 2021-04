Walk & Middle Distance Night, secondo posto nella marcia per Juriy Micheletti e Federica Curiazzi (Di domenica 25 aprile 2021) La marcia bergamasca non smette mai di stupire. La dimostrazione è arrivata a Milano nel corso della decima edizione della Walk & Middle Distancs durante la quale il movimento orobico del “tacco e punta” ha colto la piazza d’onore con Juriy Micheletti e Federica Curiazzi. Il portacolori dell’Atletica Bergamo 1959 ha concluso la gara dei 5.000 metri alle spalle soltanto del campione italiano della 20 chilometri Federico Tontodonati che ha fissato in 19’07”64 il nuovo record del meeting. Dopo un inizio in sordina, l’allievo di Ruggero Sala ha impostato il turbo rimontando gradualmente posizioni e andando a riprendere prima Riccardo Orsoni (Fiamme Gialle) e poi Giacomo Brandi (Cus Pro Patria Milano). Apparso particolarmente in forma pochi giorni fa ... Leggi su bergamonews (Di domenica 25 aprile 2021) Labergamasca non smette mai di stupire. La dimostrazione è arrivata a Milano nel corso della decima edizione dellaDistancs durante la quale il movimento orobico del “tacco e punta” ha colto la piazza d’onore con. Il portacolori dell’Atletica Bergamo 1959 ha concluso la gara dei 5.000 metri alle spalle soltanto del campione italiano della 20 chilometri Federico Tontodonati che ha fissato in 19’07”64 il nuovo record del meeting. Dopo un inizio in sordina, l’allievo di Ruggero Sala ha impostato il turbo rimontando gradualmente posizioni e andando a riprendere prima Riccardo Orsoni (Fiamme Gialle) e poi Giacomo Brandi (Cus Pro Patria Milano). Apparso particolarmente in forma pochi giorni fa ...

Advertising

officialhassy : @espnmma @alexdandi @bokamotoESPN @stylebender @MarvinVettori @alexdandi anche stanotte solo walk out scarse e 4 ga… - quackwrId : @fairyquack JSJHFJS I SEARCHED WALK - querelami : stesso effetto diarrea scommetto 2 birre che se non era Ciro con padre famoso e ricco , la ragazza si sarebbe rico… - serena53107934 : @Cris_970 Cioè me my self and I , siamo diventati “voi” ok farò the walk of shame - LTrctrc : Oh no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no. Walk away, girl. -

Ultime Notizie dalla rete : Walk & Battocletti record: 15:36.39 all'Arena di Milano ...46.26 di Modena dello scorso ottobre, peraltro in una prova senza avversarie del suo livello alla Walk&Middle Distance Night , rimanendo completamente in solitaria negli ultimi due chilometri. VIDEO -...

LIVE Milano, mezzofondo e marcia all'Arena Il ventenne Guelfo sorpresa 3:39.80 In DIRETTA STREAMING la Walk&Middle Distance Night che riporta la grande atletica all'Arena Civica Gianni Brera di Milano . Attesa per Eleonora Giorgi nei 5000 di ...

Walk and Middle Distance Night 2021: streaming, orario e iscritti Queen Atletica Bando terzo settore: con “Radici” si conclude il progetto “Walk Together” Walk Together, intervento finanziato dalla Regione Campania – Direzione Generale per le Politiche Sociali e socio-sanitarie, ha rappresentato un’esperienza di sistema in grado di coinvolgere attivamen ...

Il Walk and Middle Distance Night all’Arena di Milano Walk and Middle Distance Night è un meeting nazionale di atletica leggera riservato alle sole discipline del mezzofondo e della marcia, a cui partecipano importanti atleti italiani e stranieri di ques ...

...46.26 di Modena dello scorso ottobre, peraltro in una prova senza avversarie del suo livello alla&Middle Distance Night , rimanendo completamente in solitaria negli ultimi due chilometri. VIDEO -...Il ventenne Guelfo sorpresa 3:39.80 In DIRETTA STREAMING la&Middle Distance Night che riporta la grande atletica all'Arena Civica Gianni Brera di Milano . Attesa per Eleonora Giorgi nei 5000 di ...Walk Together, intervento finanziato dalla Regione Campania – Direzione Generale per le Politiche Sociali e socio-sanitarie, ha rappresentato un’esperienza di sistema in grado di coinvolgere attivamen ...Walk and Middle Distance Night è un meeting nazionale di atletica leggera riservato alle sole discipline del mezzofondo e della marcia, a cui partecipano importanti atleti italiani e stranieri di ques ...