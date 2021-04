“Vuoi avere figli”? La domanda discriminatoria posta alle donne (Di domenica 25 aprile 2021) Di gender gap ne pariamo spesso, e probabilmente lo faremo fino a quando la situazione non sarà sensibilmente migliorata. Perché ammettiamolo, nonostante il problema sia sempre dibattuto, il punto in cui ci troviamo è ancora lontano dalla meta da raggiungere. E a rimetterci, ovviamente, sono solo le donne. La differenza di genere passa per tante cose, tra queste anche il lavoro. E le discriminazioni non riguardano solo i ruoli, che sono distribuiti iniquamente, e lo stipendio delle donne che risulta, nella media, più basso rispetto a quello degli uomini. Le discriminazioni continuano, come se non bastasse, anche in sede dei colloqui di lavoro. Probabilmente a tutte noi sarà capitato, almeno una volta, di ritrovarci davanti all’agghiacciante domanda, fatta durante un colloquio, sulla nostra volontà o meno di avere ... Leggi su dilei (Di domenica 25 aprile 2021) Di gender gap ne pariamo spesso, e probabilmente lo faremo fino a quando la situazione non sarà sensibilmente migliorata. Perché ammettiamolo, nonostante il problema sia sempre dibattuto, il punto in cui ci troviamo è ancora lontano dalla meta da raggiungere. E a rimetterci, ovviamente, sono solo le. La differenza di genere passa per tante cose, tra queste anche il lavoro. E le discriminazioni non riguardano solo i ruoli, che sono distribuiti iniquamente, e lo stipendio delleche risulta, nella media, più basso rispetto a quello degli uomini. Le discriminazioni continuano, come se non bastasse, anche in sede dei colloqui di lavoro. Probabilmente a tutte noi sarà capitato, almeno una volta, di ritrovarci davanti all’agghiacciante, fatta durante un colloquio, sulla nostra volontà o meno di...

1000whitecranes : @horusarcadia beh certo, questa era l’unica maniera per renderlo obbligatorio, non con una legge ma negandoti i tuo… - Anna42986825 : RT @garibaldino84: Se vuoi rispetto portalo verso gli altri Se vuoi amore dallo agli altri Se vuoi fiducia concedila agli altri La vita e'… - MorganteMirinde : @costa_costa1967 @Fede_Rico74 @TgLa7 Guarda l'occhio bovino di tal Federico. Che vuoi che livello di comprensione possa mai avere? - FVLMINE : ma non ci sono neanche per noi che dosi EXTRA vuoi avere scusa? boh non capisco davvero - marperlo1 : @loolla___ @coldnessoul Ma non è quello... Aka è completo, è semplicemente più avanti (vuoi anche gli studi). Idem… -

Ultime Notizie dalla rete : Vuoi avere Barbara Alberti: "Noi del '68 piccoli sbruffoni. Con il mio ex marito viviamo ancora insieme" Come avrebbe voluto suicidarsi? "Mi trastullavo con l'idea di avere una via d'uscita, ma non l'ho ... Se intuisci dentro di te il ridicolo, se vedi che sei irreparabile, sorridi, ti vuoi perfino bene e ...

Esther, la nuova wave della Trap viene da Barletta Quali sono i messaggi che vuoi diffondere? "Sicuramente è una responsabilità importante: i messaggi ... Sono nata negli anni Duemila, ho avuto la fortuna di avere uno smartphone in mano sin da bambina, ...

“Vuoi avere figli”? La domanda discriminatoria posta alle donne DiLei Peggy, eroina dimenticata del 25 aprile Peggy ha i capelli ricci, rossi come quelli della mamma, e sempre un sorriso per tutti anche quando avrebbe solo voglia di piangere. É una ragazza di buona famiglia, nata e cresciuta in un paesino, Go ...

Il retroscena: Adl voleva sganciare la serie A dalla Figc Una serie A fatta in proprio: senza l’egida della Federcalcio. Autoprodotta, auto-organizzata e con arbitr propri. Era questa l’idea di Aurelio De Laurentiis che poco più di dieci giorni fa, ignaro ch ...

Come avrebbe voluto suicidarsi? "Mi trastullavo con l'idea diuna via d'uscita, ma non l'ho ... Se intuisci dentro di te il ridicolo, se vedi che sei irreparabile, sorridi, tiperfino bene e ...Quali sono i messaggi chediffondere? "Sicuramente è una responsabilità importante: i messaggi ... Sono nata negli anni Duemila, ho avuto la fortuna diuno smartphone in mano sin da bambina, ...Peggy ha i capelli ricci, rossi come quelli della mamma, e sempre un sorriso per tutti anche quando avrebbe solo voglia di piangere. É una ragazza di buona famiglia, nata e cresciuta in un paesino, Go ...Una serie A fatta in proprio: senza l’egida della Federcalcio. Autoprodotta, auto-organizzata e con arbitr propri. Era questa l’idea di Aurelio De Laurentiis che poco più di dieci giorni fa, ignaro ch ...