Vlahovic | “Il cucchiaio? Momento di ispirazione Ho esultato come se avessi fatto una pazzia”

Dusan Vlahovic, autore del gol che ha deciso i primi 45?, ha parlato così a Sky Sport all'intervallo di Fiorentina-Juventus: "Dobbiamo continuare così, sappiamo e sapevamo quanto vale questa partita, dobbiamo dare il 200% perchè solo così possiamo battere una grande squadra come la Juve. Il cucchiaio? Mi è venuto un Momento di ispirazione e l'ho fatto, ho esultato come se avessi fatto una pazzia". Foto: Twitter Fiorentina

