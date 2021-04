Vlahovic beffa Szczesny | poi il pazzesco gol di Morata | che perle al Franchi!

Advertising

cn1926it : Fiorentina-Juve, #Vlahovic beffa #Szczesny dagli 11 metri col cucchiaio! | VIDEO -

Ultime Notizie dalla rete : Vlahovic beffa

non si accontenta di battere un rigore normale eSzczesny con uno spettacolare 'cucchiaio', firmando così il suo gol numero 17 in campionato di cui 5 su rigore. ERRORE RAMSEY - Nemmeno ...... il direttore di gara Massa assegna il rigore ai ragazzi di Iachini esi concede il lusso ... con un sinistro non propriamente nelle sue corde,Dragoswki per l'1 - 1. Il pareggio sembra ...Al Franchi finisce in parità. Prima il cucchiaio su rigore del serbo, nella ripresa lo spagnolo entra e segna subito ...L’Inter torna a vincere dopo due pareggi di fila, battendo di misura un buon Verona . A San Siro finisce 1-0 grazie al gol di Darmian, che la decide entrando ...