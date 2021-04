Villa Eden | com’è la vacanza in un «Covid Safe Hotel»

Leggi su vanityfair

(Di domenica 25 aprile 2021) Una delle malattie meno democratiche delle storia – il Covid-19 ha reso alcune persone ricchissime, ad altre ha tolto ogni cosa – si è abbattuta in modo tutto sommato egualitario nei confronti del business dell’accoglienza e degli hotel di ogni categoria. Poco è importato che le stelle fossero cinque o una, che ci fosse o meno un concierge dedicato, che le boccette di shampoo fossero griffate o simili a quelle di un supermercato economico: le chiusure sono state obbligatorie per (quasi) tutti e le conseguenti perdite economiche, ingentissime, hanno finito per mettere in ginocchio uno dei settori più proficui del mercato turistico italiano. Lo scorso marzo, dopo l’ennesima riapertura seguita all’ennesimo stop forzoso, Villa Eden è tornata a proporre ai suoi ospiti i trattamenti e la cucina detox che l’hanno resa il più celebre wellness resort altoatesino, frequentato negli anni da VIP come Pavarotti, Dalla, Barbra Streisand e Diego Armando Maradona. Angelica Schmid, proprietaria ed anima della struttura, ci spiega come in Villa hanno affrontato – non senza amarezza ma sempre con pacata fiducia verso il futuro – la pandemia e quali sono le tempistiche della ripresa. Nel 2019 Villa Eden ha generato un giro d’affari di 4 milioni di euro, con ospiti che spendevano in media 500 euro al giorno tra stanza e trattamenti. Poi è arrivato il Covid. «All’inizio, come tutti, siamo stati costretti a chiudere dal 10 marzo 2020. La paura era tanta, non si capiva come affrontare il virus. Poi, dopo aver assimilato la situazione, è arrivato il momento di capire come far sopravvivere anche l’azienda. I nostri collaboratori erano tutti assunti e non era prevista una cassa integrazione per il turismo, poi introdotta da aprile. Anche le moratorie sui finanziamenti ci hanno permesso di tirare il fiato».