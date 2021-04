Vietri sul Mare | incendio distrugge baracche in legno FOTO

Leggi su anteprima24

(Di domenica 25 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoAncora una volta fiamme nella notte a Marina disul. I soliti ignoti hanno preso di mira alcunedove pescatori ed altre persone avevano depositato degli oggetti. Le fiamme hanno avuto la meglio sul materiale ridotto ad un cumulo di ceneri come mostrano lescattate questa mattina. Sul posto i vigili del fuoco che sono intervenuti per dol'ed evitare che potesse raggiungere altre strutture nelle vicinanze. Non è la prima volta che la piccola frazione costiera registra incendi di cui è chiara la matrice dolosa.