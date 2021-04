Vietato l’ingresso in Italia a chi è stato in India negli ultimi 14 giorni (Di domenica 25 aprile 2021) Roma, 25 apr – Nuova ordinanza firmata dal ministro Roberto Speranza: . “Ho firmato una nuova ordinanza che vieta l’ingresso in Italia a chi negli ultimi 14 giorni è stato in India. I residenti in Italia potranno rientrare con tampone in partenza e all’arrivo e con obbligo di quarantena”, annuncia il ministro della Salute con un post su Facebook. “Chiunque sia stato in India negli ultimi 14 giorni e si trovi già nel nostro Paese è tenuto a sottoporsi a tampone contattando i dipartimenti di prevenzione”, scrive Speranza. La decisione è stata presa a causa della variante Indiana del Covid che si sta diffondendo rapidamente in India e che ... Leggi su ilprimatonazionale (Di domenica 25 aprile 2021) Roma, 25 apr – Nuova ordinanza firmata dal ministro Roberto Speranza: . “Ho firmato una nuova ordinanza che vietaina chi14in. I residenti inpotranno rientrare con tampone in partenza e all’arrivo e con obbligo di quarantena”, annuncia il ministro della Salute con un post su Facebook. “Chiunque siain14e si trovi già nel nostro Paese è tenuto a sottoporsi a tampone contattando i dipartimenti di prevenzione”, scrive Speranza. La decisione è stata presa a causa della variantena del Covid che si sta diffondendo rapidamente ine che ...

Advertising

fattoquotidiano : Covid, in India 1 milione di nuovi casi in tre giorni. Speranza: “Vietato l’ingresso in Italia a chi è stato nel Pa… - HuffPostItalia : Speranza: 'Vietato l'ingresso a chi è stato in India negli ultimi 14 giorni' - repubblica : ?? India travolta dal Covid, Speranza: 'Vietato l'ingresso in Italia per chi c'e' stato negli ultimi 14 giorni'. Usa… - genovesergio76 : RT @Libero_official: Vietato l'ingresso in #Italia dall'#India, travolta dall'ultima variante del #coroanvirus: la firma di #Speranza. Il s… - Fusillide : RT @Agenzia_Italia: L'Italia vieta l'ingresso a chi è stato in India negli ultimi 14 giorni -