VIDEO Vanessa Ferrari | bronzo agli Europei! Corpo libero mitologico | sigillo da fuoriclasse a 30 anni Riviviamo l’esercizio

(Di domenica 25 aprile 2021)ha conquistato la meda dialEuropei 2021 di ginnastica artistica. La Farfalla di Orzinuovi ha illuminato la scena per l’ennesima volta in carriera e a 30ha giganteggiato dall’alto della sua classe cristallina. La bresciana ha eseguito un buon esercizio al quadrato, esibendosi sulle note di “Bella Ciao” nel giorno dedicato alla Festa della Liberazione: novanta secondi davvero commoventi regalati da questo fenomeno indiscusso che ci ha strabiliato nonostante le criticità dell’ultimo mese. La Campionessa del Mondo 2006 si è messa al collo la quinta meda europea in questa specialità dopo gli ori del 2007 e del 2014, gli argenti del 2006 e del 2009. L’ottava complessiva considerando ...

Advertising

sportface2016 : VIDEO - #Ginnasticaartistica, Vanessa #Ferrari vince il bronzo agli Europei sulle note di “Bella ciao” - you_biscuit : RT @rtamacc: giornata iniziata male? ecco 17 secondi di vanessa kirby che ride - maaaaaaaammaa : RT @AlbertoFuschi: Vanessa Incontrada - Alessandra Mastronardi Lino Guanciale “#Lallieva piuttosto che #nondirloalmiocapo” @TvLoftOfficial… - martaxxofficial : RT @AlbertoFuschi: Vanessa Incontrada - Alessandra Mastronardi Lino Guanciale “#Lallieva piuttosto che #nondirloalmiocapo” @TvLoftOfficial… - miaamataalice : RT @AlbertoFuschi: Vanessa Incontrada - Alessandra Mastronardi Lino Guanciale “#Lallieva piuttosto che #nondirloalmiocapo” @TvLoftOfficial… -

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO Vanessa

Sky Tg24

Sono le parole diFerrari dopo il bronzo vinto agli Europei di ginnastica artistica sulle note di 'Bella Ciao . Speriamo di poterci liberare presto anche della pandemia che sta flagellando il ......amministratore delegato e massimo responsabile dei contenuti Ted Sarandos l'ha annunciato in...(Robby Keene) Peyton List (Tory Nichols) Jacob Bertrand (Hawk) Gianni Decenzo (Demetri)...Vanessa Ferrari ha conquistato la medaglia di bronzo al corpo libero agli Europei 2021 di ginnastica artistica. La Farfalla di Orzinuovi ha illuminato la scena per l'ennesima volta in carriera e a 30 ...«Questa medaglia è per me un simbolo di resilienza e di resistenza. Lo dimostra la mia storia agonistica fatta di successi ma anche di sconfitte. Nonostante ...