Verona | Juric | il gol di Faraoni era regolare

(Di domenica 25 aprile 2021) "La squadra oggi ha giocato bene, a volte il calcio è così e ci sta che ci sia un momento negativo. Abbiamo creato tanto, subito poco: faccio i complimenti ai ragazzi, dispiace anche per il gol ...

Così Ivan, ai microfoni di Dazn , dopo il ko di misura del suoin casa dell' Inter . Una partita, quella del "Meazza" segnata " dal gol regolare annullato a Faraoni . Dispiace perchè ...6 Ilresiste per 76 minuti, poi subisce il gol di Darmian.L’Inter si impone 1-0 sul Verona a San Siro e allunga ulteriormente in classifica portandosi a 79 punti portandosi a +13 sul Milan che domani affronterà la Lazio, ipotecando lo scudetto. Dopo due pare ..."Ci vuole coraggio a non dare un gol del genere…". Il tecnico del Verona, Ivan Juric, commenta con ironia la decisione dell'arbitro Abisso di annullare la rete del pareggio segnata di spalla (e senza ...