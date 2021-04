Variante indiana, Speranza: “ingresso vietato in Italia a chi è stato in India negli ultimi 14 giorni” (Di domenica 25 aprile 2021) Il ministro della Salute Roberto Speranza firma l’ordinanza che vieta l’ingresso nel nostro Paese a chi proviene dall’India. (Instagram)La Variante Indiana A preoccupare è la nuova Variante Indiana che ha provocato un milione di contagi in tre giorni nel paese asiatico. L’Italia corre ai ripari e si aggiunge, alla lista di Paesi (dal Canada alla Gran Bretagna, dall’Iran al Kuwait e ultima anche la Germania) che in queste ultime ore ha prescritto una stretta sui collegamenti aerei proprio per limitare la circolazione della Variante Indiana. Speranza: “vietato l’ingresso in Italia a chi ... Leggi su ck12 (Di domenica 25 aprile 2021) Il ministro della Salute Robertofirma l’ordinanza che vieta l’ingresso nel nostro Paese a chi proviene dall’. (Instagram)LaA preoccupare è la nuovache ha provocato un milione di contagi in trenel paese asiatico. L’corre ai ripari e si aggiunge, alla lista di Paesi (dal Canada alla Gran Bretagna, dall’Iran al Kuwait e ultima anche la Germania) che in queste ultime ore ha prescritto una stretta sui collegamenti aerei proprio per limitare la circolazione della: “l’ingresso ina chi ...

