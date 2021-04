Vanessi Ferrari vince il bronzo europeo sulle note di ' Bella ciao'

(Di domenica 25 aprile 2021) Grande risultato nella domenica del 25 aprile per la ginnasta Vanessa. L'atleta italiana, a 30 anni, ha vinto la medaglia dial corpo libero nella seconda giornata di finali per ...

Laha ottenuto 13.600 punti piazzandosi dietro alla russa Angelina Melnikova (pt. 13.900). outstream A trionfare è stata la britannica Jessica Gadirova. Un successo storico per la trentenne ...Laha ottenuto 13.600 punti piazzandosi dietro alla russa Angelina Melnikova (pt. 13.900). outstream A trionfare è stata la britannica Jessica Gadirova. Un successo storico per la trentenne ...Un trionfo nel giorno della Liberazione sulle note di «Bella ciao»: Vanessa Ferrari festeggia il 25 Aprile portando l’Italia sul podio... Scopri di più ...Vanessa Ferrari ha conquistato medaglie in tutti i modi possibili nel corso di una carriera infinita. Lo ha fatto da dominatrice indiscussa, come ad Aarhus nel 2006 quando si laureò Campionessa del Mo ...