Vanessa Ferrari vince il bronzo sulle note di ' Bella Ciao' | ' Dedicata all' Italia della liberazione'

(Di domenica 25 aprile 2021) Questa medaglia per me un simbolo di resilienza e di resistenza. Lo dimostra la mia storia agonistica fatta di successi ma anche di sconfitte. Nonostante questo non ho mai mollato. Dedico questa ...

Sono le parole didopo il bronzo vinto agli Europei di ginnastica artistica sulle note di 'Bella Ciao . Speriamo di poterci liberare presto anche della pandemia che sta flagellando il ...torna sul podio di un Europeo di ginnastica con una medaglia di bronzo ottenuta sulle note di 'Bella Ciao'. L'azzurra nelle gare in corso a Basilea ha chiuso al terzo posto nel corpo ...Vanessa Ferrari torna sul podio di un Europeo di ginnastica con una medaglia di bronzo ottenuta sulle note di "Bella Ciao". L'azzurra nelle gare in corso a Basilea ha chiuso al terzo posto nel corpo ...Vanessa Ferrari ha conquistato la medaglia di bronzo al corpo libero agli Europei 2021 di ginnastica artistica. La Farfalla di Orzinuovi ha illuminato la scena per l'ennesima volta in carriera e a 30 ...