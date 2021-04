Vanessa Ferrari | sì! È bronzo europeo sulle note di ' Bella Ciao'

(Di domenica 25 aprile 2021) Una domenica speciale per. La ginnasta italiana, a 30 anni, ha vinto la medaglia dial corpo libero nella seconda giornata di finali per attrezzo del Campionatodi ...

Vanessa Ferrari emoziona ancora una volta, è BRONZO europeo al corpo libero! Vanessa Ferrari vince il bronzo agli Europei sulle note di "Bella ciao"

Una domenica speciale per. La ginnasta italiana, a 30 anni, ha vinto la medaglia di bronzo al corpo libero nella seconda giornata di finali per attrezzo del Campionato Europeo di Basilea. È la sua quinta ...torna sul podio di un Europeo di ginnastica con una medaglia di bronzo ottenuta sulle note di 'Bella Ciao'. L'azzurra nelle gare in corso a Basilea ha chiuso al terzo posto nel corpo ...Terzo posto per l’atleta italiana, che rende omaggio al 25 Aprile: “Nel giorno della Liberazione, speriamo di liberarci presto anche dalla pandemia" ...Ginnastica artistica, Europei Basilea 2021: tutti i risultati delle finali per attrezzo della quinta e ultima giornata di gare.