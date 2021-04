Vanessa Ferrari | Monumento Divino | “Bella Ciao” liberatorio | bronzo infinito agli Europei! Campionessa leggendaria

Leggi su oasport

(Di domenica 25 aprile 2021)ne ha combinata un’altra delle sue e ha infiocchettato uno dei cioccolatini più sentiti, più complicati, più entusiasmanti della sua maestosa carriera. La Farfalla di Orzinuovi ha conquistato una commovente meda dial corpo liberoEuropei 2021 di ginnastica artistica: a 30 anni, dopo una serie infinita di infortuni, dopo aver superato il Covid-19 da sintomatica, dopo non essere riuscita ad allenarsi come voleva nell’ultimo mese, non al top della forma e con ancora tanto lavoro da svolgere, la ginnasta italiana più vincente di tutti i tempi ha battuto ancora un colpo. Nel giorno della Festa della Liberazione, uno dei più sentiti in Italia, ladel Mondo 2006 si è esibita sulle note di “”, l’inno ...