Vanessa Ferrari | Monumento Divino | “Bella Ciao” liberatorio | bronzo infinito agli Europei! Campionessa da leggenda

(Di domenica 25 aprile 2021)ne ha combinata un’altra delle sue e ha infiocchettato uno dei cioccolatini più sentiti, più complicati, più entusiasmanti della sua maestosa carriera. La Farfalla di Orzinuovi ha conquistato una commovente meda dial corpo liberoEuropei 2021 di ginnastica artistica: a 30 anni, dopo una serie infinita di infortuni, dopo aver superato il Covid-19 da sintomatica, dopo non essere riuscita ad allenarsi come voleva nell’ultimo mese, non al top della forma e con ancora tanto lavoro da svolgere, la ginnasta italiana più vincente di tutti i tempi ha battuto ancora un colpo. Nel giorno della Festa della Liberazione, uno dei più sentiti in Italia, ladel Mondo 2006 si è esibita sulle note di “”, l’inno ...

Advertising

Eurosport_IT : VANESSA FERRARI, SEI FANTASTICA ?????? A trent'anni e col covid alle spalle, la farfalla di Orzinuovi conquista il br… - ItaliaTeam_it : LUCE IMMENSA. ? Vanessa Ferrari emoziona ancora una volta, è BRONZO europeo al corpo libero! #ItaliaTeam |… - ItaliaTeam_it : Forza #ItaliaTeam! ???? Tra poco agli Europei di Basilea: ?? Martina Maggio impegnata nella finale alla trave e in q… - fabrimoon : RT @SkySport: ULTIM'ORA EUROPEI GINNASTICA A BASILEA Bronzo per Vanessa Ferrari nella finale corpo libero #SkySport #Ginnastica #VanessaFer… - macondo83 : RT @ailuig96: Vanessa Ferrari bronzo europeo al corpo libero sulle note di Bella Ciao BUONA FESTA DELLA LIBERAZIONE A TUTT* ?????????? https://… -

Ultime Notizie dalla rete : Vanessa Ferrari

Una coincidenza, ma uno di quei particolari che possono rendere perfetta una sceneggiatura., a 30 anni, vince il bronzo nella finale al corpo libero agli Europei di ginnastica in corso a Basilea, in Svizzera. È l'ennesima medaglia di una carriera infinita. E, particolare in ...Splendido esito della finale al corpo libero femminile agli Europei di Basilea:conquista la medaglia di bron zo grazie al suo esercizio eseguito sulle note di 'Bella ciao' e proprio il 25 aprile, la giornata in cui l Italia festeggia la Liberazione. La farfalla ...ROMA, 25 APR - "Questa medaglia è per me un simbolo di resilienza e di resistenza. Lo dimostra la mia storia agonistica fatta di successi ma anche di sconfitte. Nonostante questo non ho mai mollato. D ...Segui il su Sportface. IL PROGRAMMA COMPLETO. AGGIORNA LA DIRETTA. 14.50 – Ora spazio alle cerimonie di premiazione, con il meraviglioso bronzo dell’eterna Vanessa Ferrari. PODIO PARALLELE UOMINI – Vi ...