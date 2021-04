Vanessa Ferrari | la medaglia più romantica Capitana coraggiosa | ha vinto in tutti i modi | monumento storico

Leggi su oasport

(Di domenica 25 aprile 2021)ha conquistato medaglie inpossibili nel corso di una carriera infinita. Lo ha fatto da dominatrice indiscussa, come ad Aarhus nel 2006 quando si laureò Campionessa del Mondo all-around nonostante una caduta. Lo ha fatto da trascinatrice indomabile, come a Volos 2006 quando l’Italia conquistò un leggendario oro nella gara a squadre degli Europei battendo superpotenze come Russia e Romania. Lo ha fatto da ragazzina, non soltanto nella rassegna iridata di quindici anni fa ma anche nella competizione continentale del 2007 (trionfò nel concorso generale e al corpo libero). Lo ha fatto da veterana consumata, come ai Mondiali 2013 (argento al corpo libero dietro a una Simone Biles agli albori) e agli Europei 2014 (oro al quadrato). Lo ha fatto oggi da...