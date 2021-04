Valute digitali | la nuova frontiera della guerra delle monete Scrive Bagella

Leggi su formiche

(Di domenica 25 aprile 2021) La tecnologia fa passi avanti in ogni settore, ivi compreso quello. The People Bank of China e la Fed negli Stati Uniti sono vicine all’emissione del yuan digitale e del dollaro digitale. Altrettanto si appresta a fare la Bce con l’euro digitale. Non si tratta di una questione di piccolo conto. Al contrario riguarda la possibilità di offrire un mezzo che potrebbe modificare il sistema dei pagamenti mondiale, a vantaggio di una singola valuta, e per via del suo sistema di produzione, le blockchains, essere controllato da un singolo Paese. Sarebbe così compromessa la sovranità monetaria alla quale nessuno Stato desidera rinunciare. Per questo motivo è in corso la gara tra Cina e Stati Uniti a chi arriva per primo, per assicurarsi il vantaggio di offrire mezzi di pagamento a più basso costo, e nuovi asset finanziari d’investimento, espressi ...