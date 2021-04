Valentina Persia, la critica di un’ex gieffina: “Aggressiva, è sempre arrabbiata” (Di domenica 25 aprile 2021) Non solo Elettra Lamborghini, anche Stefania Orlando ha bacchettato Valentina Persia. All’ex gieffina non sono piaciuti gli attacchi della comica nei confronti di Fariba Tehrani, la mamma di Giulia Salemi. Secondo la conduttrice Valentina è troppo Aggressiva e dovrebbe tirare fuori un lato più dolce e materno sull’Isola. “Valentina Persia? Io con una così… lei è una grandissima artista e una comica che mi è sempre piaciuta molto. Credo che lei si stia dando molto. – ha continuato Stefania a Casa Chi – Ci sta credendo tanto, è forte, ma secondo me non tira fuori un lato più dolce (se ce l’ha). Un lato più umile che non vedo adesso. Lei è sempre molto Aggressiva e sulla difensiva. Non ho ancora visto di ... Leggi su biccy (Di domenica 25 aprile 2021) Non solo Elettra Lamborghini, anche Stefania Orlando ha bacchettato. All’exnon sono piaciuti gli attacchi della comica nei confronti di Fariba Tehrani, la mamma di Giulia Salemi. Secondo la conduttriceè troppoe dovrebbe tirare fuori un lato più dolce e materno sull’Isola. “? Io con una così… lei è una grandissima artista e una comica che mi èpiaciuta molto. Credo che lei si stia dando molto. – ha continuato Stefania a Casa Chi – Ci sta credendo tanto, è forte, ma secondo me non tira fuori un lato più dolce (se ce l’ha). Un lato più umile che non vedo adesso. Lei èmoltoe sulla difensiva. Non ho ancora visto di ...

