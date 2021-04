Vaccino anti Covid | Campania supera il tetto di 1 | 5 mln di somministrazioni

(Di domenica 25 aprile 2021) Sono 17.592.423 i vaccinisomministrati nel nostro Paese, l’88,5 per cento delle dosi finora consegnate, pari a 19.880.040 (13.422.240 Pfizer/BioNTech, 1.048.800 di AstraZeneca, 1.727.200 di Moderna e 179.800 di Johnson & Johnson), mentre ammonta a 5.187.303 il totale delle persone vaccinate a cui sono state somministrate la prima e la seconda dose di. Lo riferisce il bollettino elaborato da ministero della Salute, presidenza del Consiglio dei ministri e dal commissario straordinario al-19, aggiornato alle 17.10 di oggi. La somministrazione ha riguardato 10.121.629 donne e 7.470.794 uomini. Nel dettaglio, le dosi sono state somministrate a 3.176.838 operatori sanitari, 5.741.453 over 80, 2.380.883 nella fascia di età compresa tra 70 e 79 anni, 2.352.127 soggetti fragile o caregiver, 875.971 ...

Advertising

RobertoBurioni : Qual è il rapporto rischio-beneficio di un vaccino anti COVID-19? Ve lo racconto stasera a @chetempochefa con… - SkyTG24 : Eboli, 85enne fermato due volte con prostitute dà la colpa al vaccino anti-Covid - Agenzia_Ansa : Un medico di base di Falconara Marittima (Ancona) avrebbe somministrato soluzione fisiologica invece del vaccino an… - InfinitoSeek : Prossimo vaccino anti covid 19 allo studio... - NovecentoV : RT @byoblu: Su #Byoblu24 parliamo di sperimentazione del vaccino anti covid sui bambini e tutto quello che si sta mettendo in moto in Itali… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino anti

PisaToday

- COVID Sono 21.549 le persone che hanno ricevuto ilcontro il Covid comunicate oggi all'Unità di crisi della Regione Piemonte (dato delle ore 19). A 2.693 è stata somministrata ...Un'infermiera è stata indagata in Germania perchè ha somministrato soluzione salina al posto delper nascondere la caduta di una fiala del sieroCovid. La fialetta che le era sfuggita di mano, per sua stessa ammissione, avrebbe dovuto coprire sei persone, che in realtà non hanno ...Invece di avvisare dell'errore, ha iniettato solo soluzione salina sei volte. Le autorità sanitarie costrette a richiamare almeno 200 persone per scoprire chi non ha ricevuto il siero ...La CUB ha annunciato che darà assistenza sindacale e legale a chi subisse pressioni illegali: «Impugneremo le sospensioni dal lavoro – ha detto Zanetti - portando i casi davanti alla Corte Costituzion ...