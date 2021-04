Vaccini Lazio, mancano 500.000 dosi: slittano gli under 60, rinvio prenotazioni 58-59 anni (Di domenica 25 aprile 2021) Per arrivare entro settembre all?immunità di gregge, col 70-80% degli adulti vaccinati, tocca marciare a 500mila vaccinazioni al giorno in tutta Italia: la quota del Lazio è... Leggi su ilmessaggero (Di domenica 25 aprile 2021) Per arrivare entro settembre all?immunità di gregge, col 70-80% degli adulti vaccinati, tocca marciare a 500mila vaccinazioni al giorno in tutta Italia: la quota delè...

Advertising

nzingaretti : Il Lazio è la regione rimasta più giorni in zona gialla. Risultato utile a economia. Si sono potute garantire più l… - MedicalFactsIT : Vaccini anti-Covid, Politico premia la Regione Lazio: 98 per cento degli over 80 ha ricevuto la prima dose… - fordeborah5 : RT @MedicalFactsIT: Vaccini anti-Covid, Politico premia la Regione Lazio: 98 per cento degli over 80 ha ricevuto la prima dose #Medicalfact… - Sfn1974 : #Vaccini Lazio, mancano 500.000 dosi: slittano gli under 60, rinvio prenotazioni 58-59 anni - nafarina24 : RT @MedicalFactsIT: Vaccini anti-Covid, Politico premia la Regione Lazio: 98 per cento degli over 80 ha ricevuto la prima dose #Medicalfact… -