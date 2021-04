Vaccini: Johnson & Johnson nella caserma Savoia cavalleria di Grosseto (Di domenica 25 aprile 2021) Grosseto – E’ cominciata oggi, 25 aprile 2021, la vaccinazione con Johnson & Johnson nella caserma del reggimento Savoia cavalleria di Grosseto. La prima ad essere vaccinata è stata una donna di 70 anni. In totale, informa la Asl Toscana sud est, oggi e domani ,saranno vaccinate 750 persone grazie alle dosi del nuovo vaccino L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di domenica 25 aprile 2021)– E’ cominciata oggi, 25 aprile 2021, la vaccinazione condel reggimentodi. La prima ad essere vaccinata è stata una donna di 70 anni. In totale, informa la Asl Toscana sud est, oggi e domani ,saranno vaccinate 750 persone grazie alle dosi del nuovo vaccino L'articolo proviene da Firenze Post.

