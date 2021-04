Vaccini fasulli del dottor Bluff: cinquanta le iniezioni sospette. E c'è chi ha già rimediato con una dose 'vera' (Di domenica 25 aprile 2021) FALCONARA - Salgono una cinquantina le segnalazioni, tutte da verificare, arrivate in questura da pazienti che sostengono di aver ricevuto una dose vaccinale dal dottor Sergio Costantini , indagato ... Leggi su corriereadriatico (Di domenica 25 aprile 2021) FALCONARA - Salgono una cinquantina le segnalazioni, tutte da verificare, arrivate in questura da pazienti che sostengono di aver ricevuto unavaccinale dalSergio Costantini , indagato ...

