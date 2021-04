Vaccini: circa 12mila dosi al giorno,Sardegna 12/a in Italia (Di domenica 25 aprile 2021) Mentre si appresta a cominciare la terza settimana in zona rossa, la Sardegna viaggia ormai, anche nel fine settimana, con una media di circa 12mila somministrazioni al giorno (più o meno in linea con ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 25 aprile 2021) Mentre si appresta a cominciare la terza settimana in zona rossa, laviaggia ormai, anche nel fine settimana, con una media disomministrazioni al(più o meno in linea con ...

Advertising

you_trend : #Vaccini: come mostra il grafico, dal 10 marzo a oggi abbiamo accumulato un deficit complessivo di circa 1,4 milion… - kris_mav : RT @doluccia16: Anche se sono contraria a questi vaccini e cercherò di evitarli, ieri in Calabria, sono state vaccinate circa 20mila person… - mpedrotti2011 : @rtl1025 #Indignatospeciale Circa le aperture e chiusure c'è stata troppa improvvisazione, impreparazione, incompet… - davidemancino1 : Bisogna tenere a mente però che Israele non è ancora tornato alla normalità, e questo in qualche misura contribuisc… - BOLSCEVITA : RT @OttobreInfo: 'avendo ricevuto ad oggi circa un terzo delle dosi attese, le campagne di vaccinazione nell'UE proseguono a passo di lumac… -