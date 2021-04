Advertising

LaGazzettaWeb : Usura a Foggia, assoluzioni annullate -

Ultime Notizie dalla rete : Usura Foggia

La Gazzetta del Mezzogiorno

... Antoniello, Di Mattia e Carella sono accusati di; Pafundi, Carniola e Cocozza, e ancora Carella, di associazione a delinquere per la maxi - truffa nel settore vinicolo. Il Tribunale di......la richiesta della Procura generale di Bari e della Fondazione Antiusura Buon Samaritano di, ... che da oltre 20 anni si occupa di tutelare le vittime di. La Cassazione ha disposto un nuovo ...Foggia - La Cassazione ha annullato con rinvio l’assoluzione di 8 foggiani - tra cui i mafiosi Vito Bruno Lanza alias «u lepre»; Cesare Antoniello detto «Cesarone»; e Michele Carella soprannominato «R ...Anche in questa circostanza la Fondazione Antiusura Buon Samaritano, rappresentata e difesa dall’avv. Enrico Rando, non ha esitato a costituirsi parte civile presso la Suprema Corte di Cassazione che, ...