Uomini e Donne, Rosa Perrotta incinta del secondo figlio? Il dettaglio non sfugge al web (Di domenica 25 aprile 2021) Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione sono finiti nuovamente nell’occhio del ciclone del gossip. La coppia, proprio in questi giorni, si è concessa qualche giorno di relax alle terme di Bormio. I due ex protagonisti del trono classico di Uomini e Donne hanno deciso di trascorrere un po’ di tempo lontano dalla frenetica Milano. Ma durante … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di domenica 25 aprile 2021)e Pietro Tartaglione sono finiti nuovamente nell’occhio del ciclone del gossip. La coppia, proprio in questi giorni, si è concessa qualche giorno di relax alle terme di Bormio. I due ex protagonisti del trono classico dihanno deciso di trascorrere un po’ di tempo lontano dalla frenetica Milano. Ma durante … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

matteosalvinimi : Nel triste anniversario del Genocidio del Popolo Armeno, che costò la vita a un milione e mezzo di donne e uomini,… - ItaliaViva : Buon #25Aprile a tutti voi. Oggi festeggiamo la nostra libertà e ricordando con gratitudine le donne e gli uomini… - lucianonobili : 130 morti in mare. Uomini, donne, bambini. Ed è una stima: potrebbero essere 120 o 150. Niente nomi ne cognomi, vi… - _valeria_21 : RT @RENDEZJ4DE: le donne: si battono giorno per giorno per i loro diritti voi: ???????? gli uomini: le donne non si picchiano voi: GRANDEEEEEE… - PillaPaladini : RT @TeresaBellanova: Il #25 Aprile 1945 l'Italia tornava libera. Anche grazie alla forza di migliaia di donne che lottarono insieme agli uo… -