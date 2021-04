UniCredit | nuovo slot di finanziamenti per le Pmi del Sud

Leggi su ildenaro

(Di domenica 25 aprile 2021) Nuoviper 100 milioni di euro a supporto delle PMI del Mezzogiorno. È l’ultima tranche in ordine di tempo di un portafoglio complessivo da 300 milioni di euro messo a disposizione dagrazie all’adesione, a suo tempo stipulata, al programma SME Initiative indetto congiuntamente da Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE), Banca Europea per gli Investimenti (BEI), Fondo Europeo per gli Investimenti (FEI) e Commissione Europea. I nuovi, con garanzia diretta del Fondo Centrale di Garanzia per le PMI rilasciata a titolo gratuito, hanno la finalità di facilitare l’accesso al credito per le Micro, Piccole e Medie imprese del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia), grazie a tempi di erogazione più brevi e condizioni particolarmente favorevoli. I fondi ...