Una Vita anticipazioni 28 aprile 2021, Bellita sta male (Di domenica 25 aprile 2021) La situazione è critica per Bellita nella puntata di Una Vita del 28 aprile 2021, in quanto la donna dopo essere svenuta, faticherà molto a riprendere i sensi e questo spaventerà non poco la sua famiglia. Nel frattempo esplode l’amore tra Camino e Maite, ma quest’ultima dice alla Pasamar di stare molto attenta di fingere di essere interessata a qualche giovanotto solo per eVitare di destare sospetti. Riuscirà davvero la sorella di Emilio a fingere davanti a tutti? Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… Una Vita anticipazioni spagnole: misterioso arrivo ad Acacias, Julio Exposito Fino alla fine Acacias ci mostrerà nuovi personaggi che con intrighi e misteri entreranno nel ricco quartiere della cittadina spagnola Le trame di Acacias 38 sono dense di nuove ... Leggi su anticipazionitv (Di domenica 25 aprile 2021) La situazione è critica pernella puntata di Unadel 28, in quanto la donna dopo essere svenuta, faticherà molto a riprendere i sensi e questo spaventerà non poco la sua famiglia. Nel frattempo esplode l’amore tra Camino e Maite, ma quest’ultima dice alla Pasamar di stare molto attenta di fingere di essere interessata a qualche giovanotto solo per ere di destare sospetti. Riuscirà davvero la sorella di Emilio a fingere davanti a tutti? Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… Unaspagnole: misterioso arrivo ad Acacias, Julio Exposito Fino alla fine Acacias ci mostrerà nuovi personaggi che con intrighi e misteri entreranno nel ricco quartiere della cittadina spagnola Le trame di Acacias 38 sono dense di nuove ...

